XE Valutadiagram: GIP till BWP

Diagram GIP till BWP

Gibraltar-pund till Botswana pula

1 GIP = 0 BWP

1 sep. 2025 04:51 UTC - 1 sep. 2025 04:51 UTC
GIP/BWP stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

gip

GIP - Gibraltar-pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Gibraltar-pund är kursen från GIP till USD. Valutakoden för Gibraltar Pounds är GIP. Valutasymbolen är £.

bwp

BWP - Botswana pula

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Botswana pula är kursen från BWP till USD. Valutakoden för Botswana Pule är BWP. Valutasymbolen är P.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17097
GBP / EUR1,15463
USD / JPY147,027
GBP / USD1,35203
USD / CHF0,799481
USD / CAD1,37374
EUR / JPY172,164
AUD / USD0,654479

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

