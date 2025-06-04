XE Valutadiagram: CZK till NGN

Diagram CZK till NGN

Tjeckisk krona till Nigeriansk naira

1 CZK = 0 NGN

31 aug. 2025 18:23 UTC - 31 aug. 2025 18:23 UTC
CZK/NGN stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

czk

CZK - Tjeckisk krona

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Tjeckisk krona är kursen från CZK till USD. Valutakoden för Czech Koruny är CZK. Valutasymbolen är Kč.

ngn

NGN - Nigeriansk naira

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Nigeriansk naira är kursen från NGN till USD. Valutakoden för Nigerian Nairas är NGN. Valutasymbolen är ₦.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16583
GBP / EUR1,15362
USD / JPY147,407
GBP / USD1,34493
USD / CHF0,803176
USD / CAD1,37870
EUR / JPY171,852
AUD / USD0,652475

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

