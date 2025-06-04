XE Valutadiagram: CDF till OMR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Diagram CDF till OMR

Kongolesisk franc till Omansk rial

1 CDF = 0 OMR

31 aug. 2025 07:43 UTC - 31 aug. 2025 07:43 UTC
CDF/OMR stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

cdf

CDF - Kongolesisk franc

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Kongolesisk franc är kursen från CDF till USD. Valutakoden för Congolese Francs är CDF. Valutasymbolen är FC.

omr

OMR - Omansk rial

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Omansk rial är kursen från OMR till USD. Valutakoden för Omani Rials är OMR. Valutasymbolen är ﷼.

