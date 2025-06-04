XE Valutadiagram: ADA till BOB

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram ADA till BOB

Cardano till Boliviansk bolíviano

1 ADA = 0 BOB

30 aug. 2025 10:49 UTC - 30 aug. 2025 10:49 UTC
ADA/BOB stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

ada

ADA - Cardano

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Cardano är kursen från ADA till USD. Valutakoden för Cardano är ADA.

More Cardano info
bob

BOB - Boliviansk bolíviano

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Boliviansk bolíviano är kursen från BOB till USD. Valutakoden för Bolivian Bolivianos är BOB. Valutasymbolen är $b.

More Boliviansk bolíviano info

