Gráficos de Xe Currency: de SHP a SEK

Gráfico de SHP a SEK

Libra de Santa Elena hasta Corona sueca

1 SHP = 0 SEK

4 sept 2025, 11:39 UTC - 4 sept 2025, 11:39 UTC
SHP/SEK cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

shp

SHP - Libra de Santa Elena

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Libra de Santa Elena más popular es de SHP a USD. El código de la divisa Libra de Santa Elena es SHP. El símbolo de esta divisa es £.

sek

SEK - Corona sueca

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Corona sueca más popular es de SEK a USD. El código de la divisa Corona sueca es SEK. El símbolo de esta divisa es kr.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16446
GBP / EUR1,15366
USD / JPY148,332
GBP / USD1,34339
USD / CHF0,805674
USD / CAD1,38237
EUR / JPY172,726
AUD / USD0,651778

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

