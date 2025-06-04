رمز SWIFT لـ TSB Bank في the United Kingdom

رمز سويفت الرئيسي لبنك TSB Bank في the United Kingdom هو TSBSGB2AXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في the United Kingdom، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب TSB Bank في the United Kingdom، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام TSBSGB2AXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.