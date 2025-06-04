رمز SWIFT لـ Revolut في the United Kingdom

رمز سويفت الرئيسي لبنك Revolut في the United Kingdom هو REVOGB2LXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في the United Kingdom، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Revolut في the United Kingdom، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام REVOGB2LXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.