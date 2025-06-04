رمز SWIFT لـ Siam Commercial Bank (SCB) في Thailand
رمز SWIFT/BIC لـ Siam Commercial Bank (SCB) هو SICOTHBKXXX. مع ذلك، قد يستخدم Siam Commercial Bank (SCB) رموز SWIFT/BIC مختلفة حسب الخدمة أو الفرع. إذا لم تكن متأكدًا من الرمز المناسب، يُرجى التواصل مع المستلم أو التواصل مع Siam Commercial Bank (SCB) مباشرةً.
SICOTHBKXXX
اسم البنك
SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE
رمز السرعة
SICOTHBKXXX
عنوان
BUILDING 2, RUTCHADAPISEK ROAD, CHATUCHAK
مدينة
BANGKOK
دولة
THAILAND
هذا هو رمز SWIFT/BIC الرئيسي لـ Siam Commercial Bank (SCB) في Thailand
الفروع المحلية
يمكنك العثور أدناه على الفروع المحلية لـ Siam Commercial Bank (SCB) في Thailand.
حول SICOTHBKXXX
رمز سويفت الرئيسي لبنك Siam Commercial Bank (SCB) في Thailand هو SICOTHBKXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Thailand، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Siam Commercial Bank (SCB) في Thailand، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام SICOTHBKXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.
استخدام SICOTHBKXXX
يمكنك استخدام رمز SWIFT/BIC الرئيسي لبنك Siam Commercial Bank (SCB) SICOTHBKXXX في الحالات التالية:
إرسال حوالة مالية دولية إلى Siam Commercial Bank (SCB) في Thailand
عدم تقديم المستلم رمز SWIFT/BIC خاص بالفرع
يُعالج بنك Siam Commercial Bank (SCB) الدفعة مركزيًا من خلال مكتبه الرئيسي
يُرجى استخدام رمز SWIFT/BIC افتراضي شائع الاستخدام
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تحقق من دفع SWIFT الخاص بك بحثًا عن الأخطاء
قبل إرسال دفعة سويفت، تأكد جيدًا من تطابق رمز سويفت مع بنك المستلم، ومن إدخال رقم الحساب واسمه بشكل صحيح. حتى الأخطاء البسيطة قد تؤخر أو تمنع التحويل. تواصل مع بنكك إذا أجريت تحويلًا بتفاصيل غير صحيحة.
هل تستلم الدفعة إلى Siam Commercial Bank (SCB) في Thailand؟
لاستلام دفعة دولية إلى حسابك في Siam Commercial Bank (SCB) في Thailand، ستحتاج إلى إدخال رمز SWIFT/BIC الصحيح، ورقم الحساب، وبيانات مصرفية أخرى. تأكد من أن المُرسِل لديه المعلومات الصحيحة لتجنب أي تأخير.
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الأسئلة الشائعة
رمز سويفت للمكتب الرئيسي لبنك Siam Commercial Bank (SCB) هو SICOTHBKXXX. يُستخدم هذا الرمز عادةً للتحويلات البنكية الدولية إلى مقر البنك الرئيسي في . وهو يُحدد هوية Siam Commercial Bank (SCB) في شبكة سويفت، مما يضمن توجيه الأموال إلى المؤسسة المالية الصحيحة.
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