رمز SWIFT لـ Unicaja Banco في Spain

رمز سويفت الرئيسي لبنك Unicaja Banco في Spain هو UCJAES2MXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Spain، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Unicaja Banco في Spain، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام UCJAES2MXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.