رمز SWIFT لـ ING Bank في Spain

رمز سويفت الرئيسي لبنك ING Bank في Spain هو INGDESMMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Spain، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب ING Bank في Spain، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام INGDESMMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.