رمز SWIFT لـ Caixabank في Spain

رمز سويفت الرئيسي لبنك Caixabank في Spain هو CAIXESBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Spain، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Caixabank في Spain، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CAIXESBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.