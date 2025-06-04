رمز SWIFT لـ BBVA في Spain

رمز سويفت الرئيسي لبنك BBVA في Spain هو BBVAESMMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Spain، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BBVA في Spain، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BBVAESMMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.