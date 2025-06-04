رمز SWIFT لـ UOB في Singapore

رمز سويفت الرئيسي لبنك UOB في Singapore هو UOVBSGSGXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Singapore، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب UOB في Singapore، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام UOVBSGSGXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.