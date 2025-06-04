رمز SWIFT لـ POSB في Singapore

رمز سويفت الرئيسي لبنك POSB في Singapore هو DBSSSGSGXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Singapore، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب POSB في Singapore، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام DBSSSGSGXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.