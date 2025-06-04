رمز SWIFT لـ Crédito Agrícola في Portugal

رمز سويفت الرئيسي لبنك Crédito Agrícola في Portugal هو CCCMPTPLXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Portugal، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Crédito Agrícola في Portugal، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CCCMPTPLXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.