رمز SWIFT لـ PKO BP في Poland

رمز سويفت الرئيسي لبنك PKO BP في Poland هو BPKOPLPWXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Poland، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب PKO BP في Poland، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BPKOPLPWXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.