رمز SWIFT لـ mBank في Poland

رمز سويفت الرئيسي لبنك mBank في Poland هو BREXPLPWXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Poland، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب mBank في Poland، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BREXPLPWXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.