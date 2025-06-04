رمز SWIFT لـ ING Bank Śląski في Poland

رمز سويفت الرئيسي لبنك ING Bank Śląski في Poland هو INGBPLPWXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Poland، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب ING Bank Śląski في Poland، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام INGBPLPWXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.