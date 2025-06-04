رمز SWIFT لـ Westpac في New Zealand
رمز SWIFT/BIC لـ Westpac هو WPACNZ2WXXX. مع ذلك، قد يستخدم Westpac رموز SWIFT/BIC مختلفة حسب الخدمة أو الفرع. إذا لم تكن متأكدًا من الرمز المناسب، يُرجى التواصل مع المستلم أو التواصل مع Westpac مباشرةً.
WPACNZ2WXXX
اسم البنك
WESTPAC NEW ZEALAND LIMITED, A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF WESTPAC BANKING CORPORATION
رمز السرعة
WPACNZ2WXXX
عنوان
FLOOR 3, WESTPAC ON TAKUTAI, 16 TAKUTAI SQUARE
مدينة
AUCKLAND
دولة
NEW ZEALAND
هذا هو رمز SWIFT/BIC الرئيسي لـ Westpac في New Zealand
الفروع المحلية
يمكنك العثور أدناه على الفروع المحلية لـ Westpac في New Zealand.
حول WPACNZ2WXXX
رمز سويفت الرئيسي لبنك Westpac في New Zealand هو WPACNZ2WXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في New Zealand، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Westpac في New Zealand، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام WPACNZ2WXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.
استخدام WPACNZ2WXXX
يمكنك استخدام رمز SWIFT/BIC الرئيسي لبنك Westpac WPACNZ2WXXX في الحالات التالية:
إرسال حوالة مالية دولية إلى Westpac في New Zealand
عدم تقديم المستلم رمز SWIFT/BIC خاص بالفرع
يُعالج بنك Westpac الدفعة مركزيًا من خلال مكتبه الرئيسي
يُرجى استخدام رمز SWIFT/BIC افتراضي شائع الاستخدام
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تحقق من دفع SWIFT الخاص بك بحثًا عن الأخطاء
قبل إرسال دفعة سويفت، تأكد جيدًا من تطابق رمز سويفت مع بنك المستلم، ومن إدخال رقم الحساب واسمه بشكل صحيح. حتى الأخطاء البسيطة قد تؤخر أو تمنع التحويل. تواصل مع بنكك إذا أجريت تحويلًا بتفاصيل غير صحيحة.
هل تستلم الدفعة إلى Westpac في New Zealand؟
لاستلام دفعة دولية إلى حسابك في Westpac في New Zealand، ستحتاج إلى إدخال رمز SWIFT/BIC الصحيح، ورقم الحساب، وبيانات مصرفية أخرى. تأكد من أن المُرسِل لديه المعلومات الصحيحة لتجنب أي تأخير.
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يُسهّل Xe إرسال الأموال إلى Westpac وآلاف البنوك الأخرى حول العالم. مع دعم لأكثر من 130 عملة، والتحويلات إلى 190 دولة، يمكنك إرسال أموالك بثقة.
الأسئلة الشائعة
رمز سويفت للمكتب الرئيسي لبنك Westpac هو WPACNZ2WXXX. يُستخدم هذا الرمز عادةً للتحويلات البنكية الدولية إلى مقر البنك الرئيسي في . وهو يُحدد هوية Westpac في شبكة سويفت، مما يضمن توجيه الأموال إلى المؤسسة المالية الصحيحة.
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