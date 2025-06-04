رموز سويفت/رموز سويفت/رمز معرّف الرمز الدولي للاتصالات في مونتسرات
اعثر على رمز سويفت/رمز معرّف الرمز الدولي للرموز SWIFT/BIC المناسب للبنك الذي تتعامل معه. ابحث حسب اسم البنك والمدينة، أو اختر من بين البنوك الشهيرة في مونتسرات.
العثور على رمز SWIFT
اختر من بين هذه البنوك الشهيرة للبدء:
هل تريد العثور على رمز السويفت الخاص بالبنك الذي تتعامل معه في مونتسرات ؟
هل تحتاج إلى رمز SWIFT/BIC لإرسال أو استلام حوالة مصرفية دولية في مونتسرات ؟ استخدم دليلنا للعثور على رمز سويفت الصحيح للبنك الذي تتعامل معه والفرع المحدد. سواء كنت تقوم بتحويل الأموال إلى مونتسرات أو ترسل أموالاً إلى الخارج، فإن الحصول على رمز سويفت الصحيح أمر ضروري لإجراء تحويلات موثوقة.
لماذا تختار Xe لإرسال الأموال إلى مونتسرات
معدلات أفضل
قارن بيننا وبين البنك الذي تتعامل معه واكتشف التوفير. غالبًا ما تتفوق أسعارنا على البنوك الكبرى، مما يزيد من قيمة تحويلك.
رسوم أقل
نعرض لك جميع الرسوم مقدماً قبل تأكيد التحويل حتى تعرف بالضبط ما ستدفعه. تعني رسومنا المنخفضة المزيد من التوفير لك.
تحويلات أسرع
تكتمل غالبية عمليات النقل في اليوم نفسه. نحن ندرك أن التوقيت مهم عندما يتعلق الأمر بأموالك.
الأسئلة الشائعة
رمز سويفت - والمعروف أيضًا باسم رمز معرّف البنك (BIC) - هو معيار دولي لتعريف البنوك والمؤسسات المالية. ستحتاج إلى رمز سويفت الصحيح في مونتسرات لإرسال أو استلام التحويلات البرقية الدولية بدقة وأمان.
يمكنك العثور على رمز السويفت الصحيح للبنك الذي تتعامل معه في مونتسرات من خلال البحث في هذه الصفحة باستخدام اسم البنك الذي تتعامل معه أو مدينتك أو فرعك. يمكنك أيضًا التحقق من كشف حسابك المصرفي أو الاتصال بفرعك المحلي.
وتستخدم بعض البنوك في مونتسرات رمز سويفت واحد لجميع الفروع، بينما تستخدم بعض البنوك الأخرى رموزًا خاصة بكل فرع. من الأفضل التأكيد مع البنك الذي تتعامل معه لتجنب التأخير أو الأخطاء في التحويل الدولي الخاص بك.
قد يؤدي استخدام رمز سويفت خاطئ لأحد البنوك في مونتسرات إلى تأخير دفعتك أو رفضها أو إرسالها إلى حساب خاطئ. تحقق دائمًا من الرمز مرة أخرى مع البنك الذي تتعامل معه قبل تحويل الأموال.
لا، رمز سويفت يُعرّف البنك، بينما يُعرّف رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الحساب الفردي. لا تستخدم جميع البنوك في مونتسرات رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، ولكن قد يكون كلاهما مطلوبًا لبعض التحويلات، خاصة في أوروبا أو الشرق الأوسط.
يمكنك التحقق من صحة رموز سويفت في مونتسرات عن طريق:
التحقق من البنك الذي تتعامل معه
البحث في أدلة سويفت على الإنترنت (مثل هذا الدليل)
البحث عن الرمز في كشف حسابك
إخلاء المسؤولية
رموز السويفت، وأسماء البنوك، والعناوين، والمعلومات الأخرى ذات الصلة الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض المعلومات العامة فقط. بينما نسعى جاهدين لضمان الدقة، لا تضمن Xe أن المعلومات كاملة أو حديثة أو خالية من الأخطاء. قد تتغير التفاصيل دون إشعار وقد لا تعكس أحدث البيانات المتاحة من المؤسسات المالية المعنية.
لا تقدم Xe أي إقرارات فيما يتعلق بالوضع القانوني أو الوضع التنظيمي أو السلامة التشغيلية لأي بنك أو مؤسسة مالية أو وسيط مدرج. نحن لا نصادق أو نتحقق من شرعية أي كيان مدرج في الموقع، كما أننا لا نتحمل أي مسؤولية عن استخدامك للمعلومات المقدمة.
أي معاملات أو قرارات مالية يتم اتخاذها بناءً على هذه المعلومات تتم على مسؤوليتك الخاصة. لن تكون Xe مسؤولة عن أي خسارة، أو تأخير، أو أضرار ناتجة عن الاعتماد على البيانات، ولا عن أي تعاملات مع أطراف ثالثة يتم عرض معلوماتها على هذا الموقع.
نوصيك بالتحقق من جميع التفاصيل بشكل مستقل مع المؤسسة المالية ذات الصلة قبل بدء أي معاملة.
يتم توفير إخلاء المسؤولية هذا باللغة الإنجليزية فقط ولم تتم ترجمته. في حين قد تظهر بقية هذه الصفحة باللغة التي اخترتها، يبقى إخلاء المسؤولية القانونية باللغة الإنجليزية للحفاظ على دقتها ومقصدها.