رمز SWIFT لـ Scotiabank Inverlat في Mexico

رمز سويفت الرئيسي لبنك Scotiabank Inverlat في Mexico هو MBCOMXMMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Mexico، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Scotiabank Inverlat في Mexico، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام MBCOMXMMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.