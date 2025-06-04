رمز SWIFT لـ Banco Azteca في Mexico

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Azteca في Mexico هو AZTKMXMMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Mexico، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Azteca في Mexico، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام AZTKMXMMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.