رمز SWIFT لـ RHB Bank Berhad في Malaysia

رمز سويفت الرئيسي لبنك RHB Bank Berhad في Malaysia هو RHBBMYKLXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Malaysia، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب RHB Bank Berhad في Malaysia، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام RHBBMYKLXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.