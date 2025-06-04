رمز SWIFT لـ Cimb Bank Berhad (CIB) في Malaysia

رمز سويفت الرئيسي لبنك Cimb Bank Berhad (CIB) في Malaysia هو CIBBMYKLXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Malaysia، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Cimb Bank Berhad (CIB) في Malaysia، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CIBBMYKLXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.