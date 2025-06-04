رمز SWIFT لـ 楽天銀行 في Japan

رمز سويفت الرئيسي لبنك 楽天銀行 في Japan هو RAKTJPJTXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Japan، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب 楽天銀行 في Japan، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام RAKTJPJTXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.