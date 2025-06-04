رمز SWIFT لـ みずほ銀行 في Japan

رمز سويفت الرئيسي لبنك みずほ銀行 في Japan هو MHCBJPJ6XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Japan، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب みずほ銀行 في Japan، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام MHCBJPJ6XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.