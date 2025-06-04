رمز SWIFT لـ 三井住友銀行 في Japan

رمز سويفت الرئيسي لبنك 三井住友銀行 في Japan هو SMBCJPJTXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Japan، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب 三井住友銀行 في Japan، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام SMBCJPJTXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.