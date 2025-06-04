رمز SWIFT لـ ゆうちょ銀行 في Japan

رمز سويفت الرئيسي لبنك ゆうちょ銀行 في Japan هو JPPSJPJKXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Japan، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب ゆうちょ銀行 في Japan، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام JPPSJPJKXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.