رمز SWIFT لـ Unicredit في Italy

رمز سويفت الرئيسي لبنك Unicredit في Italy هو UNCRITMMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Italy، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Unicredit في Italy، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام UNCRITMMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.