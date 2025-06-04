رمز SWIFT لـ Chebanca في Italy

رمز سويفت الرئيسي لبنك Chebanca في Italy هو MICSITM1XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Italy، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Chebanca في Italy، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام MICSITM1XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.