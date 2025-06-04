رمز SWIFT لـ BPER Banca في Italy

رمز سويفت الرئيسي لبنك BPER Banca في Italy هو BPMOIT22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Italy، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BPER Banca في Italy، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BPMOIT22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.