رمز SWIFT لـ Banco BPM SPA في Italy

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco BPM SPA في Italy هو BAPPIT22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Italy، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco BPM SPA في Italy، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BAPPIT22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.