رمز SWIFT لـ UOB Indonesia في Indonesia

رمز سويفت الرئيسي لبنك UOB Indonesia في Indonesia هو BBBAIDJAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Indonesia، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب UOB Indonesia في Indonesia، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BBBAIDJAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.