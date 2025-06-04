رمز SWIFT لـ ICBC في Indonesia

رمز سويفت الرئيسي لبنك ICBC في Indonesia هو ICBKIDJAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Indonesia، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب ICBC في Indonesia، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ICBKIDJAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.