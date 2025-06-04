رمز SWIFT لـ Bank Mandiri في Indonesia

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank Mandiri في Indonesia هو BMRIIDJAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Indonesia، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank Mandiri في Indonesia، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BMRIIDJAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.