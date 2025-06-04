رمز SWIFT لـ UCO Bank في India

رمز سويفت الرئيسي لبنك UCO Bank في India هو UCBAINBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في India، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب UCO Bank في India، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام UCBAINBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.