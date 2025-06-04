رمز SWIFT لـ ICICI Bank في India

رمز سويفت الرئيسي لبنك ICICI Bank في India هو ICICINBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في India، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب ICICI Bank في India، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ICICINBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.