رمز SWIFT لـ Hang Seng Bank في Hong Kong

رمز سويفت الرئيسي لبنك Hang Seng Bank في Hong Kong هو HASEHKHHXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Hong Kong، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Hang Seng Bank في Hong Kong، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام HASEHKHHXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.