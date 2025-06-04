رمز SWIFT لـ Citibank في Hong Kong

رمز سويفت الرئيسي لبنك Citibank في Hong Kong هو CITIHKAXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Hong Kong، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Citibank في Hong Kong، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CITIHKAXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.