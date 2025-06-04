رمز SWIFT لـ Crédit Mutuel - CIC Banques في France
رمز SWIFT/BIC لـ Crédit Mutuel - CIC Banques هو CMCIFRPAXXX. مع ذلك، قد يستخدم Crédit Mutuel - CIC Banques رموز SWIFT/BIC مختلفة حسب الخدمة أو الفرع. إذا لم تكن متأكدًا من الرمز المناسب، يُرجى التواصل مع المستلم أو التواصل مع Crédit Mutuel - CIC Banques مباشرةً.
CMCIFRPAXXX
اسم البنك
CREDIT MUTUEL - CIC BANQUES
رمز السرعة
CMCIFRPAXXX
عنوان
4 RUE FREDERIC-GUILLAUME RAIFFEISEN
مدينة
STRASBOURG
دولة
FRANCE
هذا هو رمز SWIFT/BIC الرئيسي لـ Crédit Mutuel - CIC Banques في France
الفروع المحلية
يمكنك العثور أدناه على الفروع المحلية لـ Crédit Mutuel - CIC Banques في France.
حول CMCIFRPAXXX
رمز سويفت الرئيسي لبنك Crédit Mutuel - CIC Banques في France هو CMCIFRPAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في France، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Crédit Mutuel - CIC Banques في France، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CMCIFRPAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.
استخدام CMCIFRPAXXX
يمكنك استخدام رمز SWIFT/BIC الرئيسي لبنك Crédit Mutuel - CIC Banques CMCIFRPAXXX في الحالات التالية:
إرسال حوالة مالية دولية إلى Crédit Mutuel - CIC Banques في France
عدم تقديم المستلم رمز SWIFT/BIC خاص بالفرع
يُعالج بنك Crédit Mutuel - CIC Banques الدفعة مركزيًا من خلال مكتبه الرئيسي
يُرجى استخدام رمز SWIFT/BIC افتراضي شائع الاستخدام
اختر Xe عند إرسال الأموال إلى Crédit Mutuel - CIC Banques
أسعار أفضل
قارن أسعارنا بأسعار البنوك الأخرى واكتشف التوفير. غالبًا ما تتفوق أسعارنا على أسعار البنوك الكبرى، مما يزيد من قيمة تحويلاتك.
رسوم أقل
نعرض لك جميع الرسوم مقدمًا قبل تأكيد تحويلك، لتعرف بالضبط ما تدفعه. رسومنا المنخفضة تعني توفيرًا أكبر لك.
تحقق من دفع SWIFT الخاص بك بحثًا عن الأخطاء
قبل إرسال دفعة سويفت، تأكد جيدًا من تطابق رمز سويفت مع بنك المستلم، ومن إدخال رقم الحساب واسمه بشكل صحيح. حتى الأخطاء البسيطة قد تؤخر أو تمنع التحويل. تواصل مع بنكك إذا أجريت تحويلًا بتفاصيل غير صحيحة.
هل تستلم الدفعة إلى Crédit Mutuel - CIC Banques في France؟
لاستلام دفعة دولية إلى حسابك في Crédit Mutuel - CIC Banques في France، ستحتاج إلى إدخال رمز SWIFT/BIC الصحيح، ورقم الحساب، وبيانات مصرفية أخرى. تأكد من أن المُرسِل لديه المعلومات الصحيحة لتجنب أي تأخير.
هل أنت مستعد لإرسال الأموال إلى Crédit Mutuel - CIC Banques؟
يُسهّل Xe إرسال الأموال إلى Crédit Mutuel - CIC Banques وآلاف البنوك الأخرى حول العالم. مع دعم لأكثر من 130 عملة، والتحويلات إلى 190 دولة، يمكنك إرسال أموالك بثقة.
الأسئلة الشائعة
رمز سويفت للمكتب الرئيسي لبنك Crédit Mutuel - CIC Banques هو CMCIFRPAXXX. يُستخدم هذا الرمز عادةً للتحويلات البنكية الدولية إلى مقر البنك الرئيسي في . وهو يُحدد هوية Crédit Mutuel - CIC Banques في شبكة سويفت، مما يضمن توجيه الأموال إلى المؤسسة المالية الصحيحة.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.