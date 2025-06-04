رمز SWIFT لـ Banco Promerica, S.A في السلفادور

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Promerica, S.A في السلفادور هو BPRASVSSXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في السلفادور، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Promerica, S.A في السلفادور، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BPRASVSSXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.