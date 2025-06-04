رمز SWIFT لـ Societe Arabe Internationale de Banque في مصر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Societe Arabe Internationale de Banque في مصر هو SBNKEGCXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في مصر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Societe Arabe Internationale de Banque في مصر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام SBNKEGCXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.