رمز SWIFT لـ Qatar National Bank ALAHLI (QNB ALAHLI) في مصر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Qatar National Bank ALAHLI (QNB ALAHLI) في مصر هو QNBAEGCXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في مصر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Qatar National Bank ALAHLI (QNB ALAHLI) في مصر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام QNBAEGCXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.