رمز SWIFT لـ HSBC Bank Egypt في مصر

رمز سويفت الرئيسي لبنك HSBC Bank Egypt في مصر هو EBBKEGCXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في مصر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب HSBC Bank Egypt في مصر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام EBBKEGCXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.