رمز SWIFT لـ Emirates NBD Egypt في مصر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Emirates NBD Egypt في مصر هو EBILEGCXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في مصر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Emirates NBD Egypt في مصر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام EBILEGCXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.