رمز SWIFT لـ Commercial International Bank (Egypt) في مصر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Commercial International Bank (Egypt) في مصر هو CIBEEGCXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في مصر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Commercial International Bank (Egypt) في مصر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CIBEEGCXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.