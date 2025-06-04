رمز SWIFT لـ Central Bank of Egypt في مصر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Central Bank of Egypt في مصر هو CBEGEGCXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في مصر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Central Bank of Egypt في مصر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CBEGEGCXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.