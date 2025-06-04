رمز SWIFT لـ Banque Misr في مصر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banque Misr في مصر هو BMISEGCXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في مصر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banque Misr في مصر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BMISEGCXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.