رمز SWIFT لـ Banque du Caire في مصر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banque du Caire في مصر هو BCAIEGCXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في مصر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banque du Caire في مصر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BCAIEGCXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.