رمز SWIFT لـ Arab Bank في مصر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Arab Bank في مصر هو ARABEGCXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في مصر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Arab Bank في مصر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ARABEGCXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.